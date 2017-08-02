В "Сияние Карпат", где массово отравились иностранцы, обнаружили кишечную палочку

На Ивано-Франковщине в туристическом комплексе «Сяйво Карпат», где массово отравились отдыхающие, медики обнаружили кишечную палочку.

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Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, проверка показала, что в продуктах из столовой учреждения присутствуют бактерии группы кишечной палочки и присутствует заметное превышение уровня МАФАМ (самые распространенные представители этой группы микроорганизмов - сальмонелла, возбудитель ботулизма, золотистый стафилококк - УНИАН) в фарше индюшачем и курином мясе, в яйцах куриных и масле.

«В 13 образцах смывов обнаружили бактерии кишечной палочки, в водопроводной воде - превышение уровня загрязнения органическими веществами животного происхождения», - отметили в управлении.

В то же время там напомнили, что в туристическом комплексе специалисты отобрали 34 смыва на патогенную микрофлору и бактерии группы кишечной палочки с кухонного инвентаря, оборудования, рук и спецодежды персонала, одну пробу воды из пищеблока (локальный водопровод) на санитарно-микробиологические показатели, в том числе патогенную микрофлору и шесть проб пищевых продуктов на микробиологические показатели, в том числе и на патогенную микрофлору.

«Данные результаты позволили сделать вывод о нарушении условий хранения продукции и санитарно-гигиенических условий в упомянутом учреждении», - уточнили специалисты.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области 25 июля в селе Красноилье Верховинского района произошло массовое отравление туристов, отдыхавших в комплексе «Сияние Карпат». На лечении находилось 36 человек, среди которых были не только украинцы, но и граждане Германии и Польши. В больницу с пищевым отравлением попали в основном дети. Все уже выписаны из медицинского учреждения.

«Сияние Карпат» не зарегистрирован как оператор по предоставлению услуг общественного питания и не имеет документов на происхождение продуктов.