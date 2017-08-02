На Закарпатье из-за аномальной жары сокращен рабочий день на 1 час

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подписал распоряжение о сокращении рабочего дня в регионе на один час из-за аномальной жары.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

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Распоряжение вступает в силу сегодня, будет действовать сокращение до 10 августа. Именно в этот период синоптики прогнозируют в области аномально высокую температуру воздуха.

В ОГА уточнили, что по прогнозам, на большей части Закарпатья ожидается до 36 градусов тепла, а в южных районах – Береговщине и Виноградовском – до 38 градусов жары.

«Продуктивно работать в таких условиях можно разве что в оборудованных кондиционерами помещениях, которых немного. Для остальных работников (а особенно тех, кто работает под открытым небом), лучше поменять режим работы и сократить рабочее время на час», – цитирует пресс-служба Геннадия Москаля.

Недоработанные с 2 по 10 августа в часы будут перенесены на рабочие дни в конце августа и в начале сентября, когда температура воздуха нормализуется, по предварительным данным, от 28 августа по 5 сентября.

Согласно распоряжению Москаля, учреждениям и предприятиям всех форм собственности рекомендуется изменить рабочий график работников, увеличить технологические перерывы, ограничить выполнение работ повышенной опасности и тому подобное.

В ОГА также уточнили, что исторический максимум температуры воздуха на Закарпатье был зафиксирован 15 июля 1952 г. в Ужгороде – плюс 38,6 градусов и 22 августа 2012 г. в Берегово – плюс 38,6 градусов.