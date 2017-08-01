В Запорожье главврач провернул махинацию на 13 миллионов, накупив непригодных для использования "скорых"

Сегодня, 1 августа, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали главного врача Запорожской областной больницы, которого подозревают в нанесении ущерба государству на сумму 13 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Национального антикоррупционного бюро Украины.

Чиновника задержали по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»); ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, задержанный в сговоре с другими должностными лицами больницы и одного из ООО в 2012 году организовал проведение незаконной процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи за счет субвенции из государственного бюджета (бюджетная программа «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение медицинского автотранспорта и оборудования для учреждений здравоохранения »).

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«В результате для нужд возглавляемого им коммунального медицинского учреждения за бюджетные средства было приобретено 26 единиц легковых специальных (санитарных) автомобилей, комплектация и технические параметры которых не соответствовали требованиям стандартов Украины и эксплуатация которых по прямому назначению была невозможной», - говорится в сообщении.

Сейчас задержанного доставляют в Национальное антикоррупционного бюро в г. Киеве, где его уведомят о подозрении. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Также в НАБУ отметили, что следственные действия в Запорожской областной больнице осуществляются в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления должностными лицами Запорожской ОГА и Запорожской клинической больницы своим служебным положением, в результате чего интересам государства нанесен ущерб в особо крупных размерах.