На Черниговщине психически больную женщину подозревают в убийстве своей 4-летней дочери

На Черниговщине расследуют обстоятельства смерти 4-летнего ребенка, мать которого страдала психическими расстройствами.

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры области, под процессуальным руководством Прилуцкой местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту смерти малолетнего ребенка.

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Установлено, что 31 июля в Сребнянскую центральную районную больницу доставлено тело 4-летней девочки, которое было обнаружено по месту ее жительства с признаками насильственной смерти. Девочка жила вместе с отцом и матерью, которая страдала психическими расстройствами. Сейчас мать госпитализировали.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификации по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Черниговской области.