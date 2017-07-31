В Сумской области задержан врач при получении $ 1,5 тыс взятки

12:27, 31 июля 2017
Новости регионов
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Врачу "светит" от 3 до 5 лет.

фото od.gp.gov.ua

В Сумской области правоохранители задержали врача Глуховской центральной районной больницы при получении 1,5 тыс. долларов неправомерной выгоды.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, факт вымогательства врачом взятки от физического лица за решение вопроса о трудоустройстве фельдшера в указанное медицинское учреждение задокументирован прокуратурой Сумской области совместно с управлением защиты экономики в области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Медицинского работника задержали сегодня, 31 июля, непосредственно после получения 1,5 тыс. долларов.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении медику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Теги: #коррупция в медицине#медики-взяточники