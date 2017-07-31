Донетчина: в детсаду Белицкого отравились малыши

По сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области в инфекционное отделение Добропольской центральной районной больницы с признаками острой кишечной инфекции было госпитализировано 6 детей дошкольного возраста.

Читайте такжеВ "Лазурном" дети заразились бактерией Клебсиелла - лабораторный центр СЭС

Все заболевшие дети посещали первую ясельную группу дошкольного образовательного учреждения «Малыш» Белицкого городского совета.

Течение заболевания у трех детей - средней тяжести, у остальных – легкой степени тяжести.

По результатам экспресс-теста в 4-х детей подтверждена ротавирусная инфекция, у 2-х – исследования продолжаются.

Начато эпидрасследование группового заболевания острой кишечной инфекцией воспитанников. Отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с предметов окружающей среды.

Детский сад закрыт на карантин.