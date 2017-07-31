Донетчина: в детсаду Белицкого отравились малыши
Течение заболевания у трех детей - средней тяжести, у остальных – легкой степени тяжести.
По сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области в инфекционное отделение Добропольской центральной районной больницы с признаками острой кишечной инфекции было госпитализировано 6 детей дошкольного возраста.
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Все заболевшие дети посещали первую ясельную группу дошкольного образовательного учреждения «Малыш» Белицкого городского совета.
Течение заболевания у трех детей - средней тяжести, у остальных – легкой степени тяжести.
По результатам экспресс-теста в 4-х детей подтверждена ротавирусная инфекция, у 2-х – исследования продолжаются.
Начато эпидрасследование группового заболевания острой кишечной инфекцией воспитанников. Отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с предметов окружающей среды.
Детский сад закрыт на карантин.