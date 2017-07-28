Ивано-Франковщина: 36 туристов, которые отравились на отдыхе, выписаны из больницы

В Ивано-Франковской области 36 туристов, которые отравились в оздоровительном заведении «Сяйво Карпат», выписаны из больницы.

Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

«По состоянию на 16.00 27 июля выписано 36 человек, в т.ч. 20 детей, - отметили в управлении. - Остается на лечении в инфекционном отделении Верховинской центральной районной больницы 1 ребенок».

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Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, службой «вынесено распоряжение о временной приостановке деятельности заведения с подачей соответствующего заявления в суд, составлен протокол о правонарушении в сфере безопасности и нарушении отдельных показателей качества пищевых продуктов и санитарного законодательства, направлены материалы в главного управления Национальной полиции о возбуждении уголовного дела».

Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области произошло массовое отравление туристов, отдыхавших в комплексе «Сяйво Карпат» («Сияние Карпат»), среди которых были иностранцы.