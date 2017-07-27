Массовое отравление в детском лагере на Львовщине: возросло количество пострадавших

Количество пострадавших в результате массового отравления в лагере "Белый орел" на Львовщине возросло: в госпиталь доставили еще одного ребенка. Об этом сообщает ТСН. Утро.

Всего острая кишечная инфекция уложила в больницу девять детей и двух взрослых. Все потерпевшие - из польского культурно-оздоровительного лагеря, который устроили на частной базе отдыха.

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Чем именно отравились отдыхающие, еще выясняют, но предварительно сетуют на жареные куриные крылышки. Специалисты приняли в лагере образцы пищи, питьевой и озерной воды.

В санэпидслужбе говорят, что главная проблема заключается в моратории на проверку таких объектов.

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области в ночь с 24 на 25 июля с признаками пищевого отравления госпитализированы пятеро детей, которые отдыхали в одном из туристических заведений Виноградовского района.