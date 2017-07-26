Ивано-Франковщина: "Сияние Карпат", где массово отравились туристы, не имело разрешения на услуги по питанию

Комплекс «Сяйво Карпат», где отравились 36 человек, среди которых есть иностранцы, не имел разрешения на оказание услуг по питанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщили и.о. начальника департамента здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай Стовбан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Роман Гурский и начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы в области Виталий Фиглевский.

По словам Стовбана, по состоянию на 26 июля, 36 человек (из них 30 детей) находятся в инфекционном отделении Верховинской центральной районной больницы. «Сейчас симптом острой интоксикации снят, состояние больных удовлетворительное», - сказал чиновник.

В свою очередь о результатах проведения первичного расследования рассказал Роман Гурский. По его словам, в заведении в с. Красноилье Верховинского района, где отдыхали туристы, установлен ряд нарушений.

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«В частности, оно не было зарегистрировано должным образом и не имело разрешения на оказание услуг по питанию, - отметил Гурский. - Среди системных нарушений - отсутствие у работников, которые готовили пищу, санитарных книжек с отметками о прохождении медицинского осмотра, не было сопроводительных документов на продукты питания, не было проведено зонирование кухни, было нарушено товарное соседство».

По его мнению, помещение туристическо-развлекательного комплекса не приспособлено для отдыха детей.

«Здесь нет постоянного медицинского работника, не созданы соответствующие условия», - сказал Гурский.

На брифинге также сообщили, что работники главного управления Госпродпотребслужбы в области взяли пробы для проведения бактериологических исследований, результаты которых будут обнародованы до конца недели. На их основе будет оформлен соответствующий акт и направлен в Национальную полицию. Соответствующие протоколы также направят в суд для принятия решения относительно деятельности предприятия, где произошло отравление.

Главный медик области Стовбан подчеркнул, что в настоящее время нет новых жалоб на пищевые отравления, а все иностранцы, родители и дети, готовятся к выписке.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области произошло массовое отравление туристов, отдыхавших в комплексе «Сяйво Карпат» («Сияние Карпат»).