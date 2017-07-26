В Одессу доставили 14 бойцов, получивших ранения в зоне АТО

09:30, 26 июля 2017
Новости регионов
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У бойцов минно-взрывные и осколочные ранения.

УНИАН

В Одессу вчера доставили 14 бойцов, получивших ранения в зоне проведения антитеррористической операции.

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Как сообщил УНИАН волонтер Андрей Танцюра, с аэродрома раненых бойцов машинами «скорой помощи» перевезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Волонтер уточнил, что у бойцов ранения, в том числе, минно-взрывные и осколочные.

Двое из них находятся в тяжелом состоянии, их поместили в реанимационное отделение.

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Теги: #раненые бойцы АТО