В Одессу доставили 14 бойцов, получивших ранения в зоне АТО
09:30, 26 июля 2017Новости регионов
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У бойцов минно-взрывные и осколочные ранения.
Двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации / УНИАН
В Одессу вчера доставили 14 бойцов, получивших ранения в зоне проведения антитеррористической операции.
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Как сообщил УНИАН волонтер Андрей Танцюра, с аэродрома раненых бойцов машинами «скорой помощи» перевезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
Волонтер уточнил, что у бойцов ранения, в том числе, минно-взрывные и осколочные.
Двое из них находятся в тяжелом состоянии, их поместили в реанимационное отделение.
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