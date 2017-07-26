На Закарпатье зафиксирована вспышка отравлений в гостиничном комплексе "Черная гора"

В Виноградове зафиксирована вспышка отравления среди гостей гостиничного комплекса "Черной горы".

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, на Закарпатье зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей гостинично-развлекательного комплекса «Черная гора».Виноградов Виноградовского района.

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В ведомстве отметили, что 5 человек, из них 4 - дети, госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтероколит неустановленной этиологии».

По результатам обследования отеля установлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства о безопасности, и отдельные показатели качества пищевых продуктов, вероятно, обусловили возникновение вспышки.

Личные медицинские книжки отсутствовали у 24 из 25 работников двух кафе, расположенных на территории гостинично-развлекательного комплекса. Были зафиксированы нарушения условий хранения пищевых продуктов: несоблюдение температурного режима, отсутствие сопроводительных документов на отдельные пищевые продукты, кафе не были зарегистрированы в качестве операторов рынка пищевых продуктов.

Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий и лабораторные исследования продолжаются. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Закарпатской области.