Количество людей с пищевым отравлением, которые отдыхали в "Сиянии Карпат", растет

Количество людей с пищевым отравлением, которые отдыхали в гостинично-развлекательном комплексе «Сяйво Карпат» (с.Красноилье Верховинского района).

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В Верховинскую центральную районную больницу Ивано-Франковской области с признаками отравления госпитализированы уже 34 человека, сообщает управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

«Состояние пострадавших - средней и легкой тяжести. Всего в развлекательном заведении находилось не менее 152 человек. Причина отравления людей, их фамилии устанавливаются», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 34 человека были госпитализированы по состоянию на 18.00 25 июля. Из них 26 детей и 8 взрослых. Граждан Республики Германия - 14 человек, Республики Польша - 11 человек и 9 украинцев.

Как сообщал УНИАН, вчера утром стало известно от Ивано-Франковской ОГА о госпитализации 13 человек с признаками пищевого отравления, которые отдыхали в туристическом комплексе «Сяйво Карпат» («Сияние Карпат»).

Пострадавших доставили в Верховинскую центральную районную больницу около 4-х часов утра.

Отмечалось, что пятеро пострадавших (1993, 1993, 1999, 2000, 2004 г.р.) являются гражданами Германии, шесть (2003, 1994, 1989, 2005, 1999, 2005 г.р.) - Республики Польша. Двое украинцев приехали на отдых из Донецкой (2004 г.р.) и из Харьковской (1993 г.р.) областей.