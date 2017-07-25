Франковщина: в "Сияние Карпат" массове отравление среди иностранных туристов



В Верховинскую центральную районной больницы сегодня, 25 июля, с признаками отравления доставили 13 человек, которые отдыхали в туристическом комплексе "Сяйво Карпат".

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Как сообщили УНИАН в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, пострадавших привезли в больницу около 4:00. Сейчас их состояние оценивают как средней тяжести. Причина отравления выясняется.

Известно, что пятеро пострадавших (1993, 1993, 1999, 2000, 2004 гг. н.) являются жителями Германии, шестеро (2003, 1994, 1989, 2005, 1999, 2005 гг. н.) - республики Польша. Двое украинцев приехали на отдых из Донецкой (2004 г. н.) и Харьковской (1993 г. н.) областей.

Всего в комплексе "Сяйво Карпат" отдыхали около 80 человек.