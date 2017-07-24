Больная ботулизмом 22-летняя девушка остается в тяжелом состоянии

В Харькове после заражения ботулизмом 22-летней женщины приостановлено реализацию вяленой рыбы оптовым поставщиком.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Читайте такжеВ Украине очередной случай смерти из-за ботулизма: женщина ела рыбу, купленную в "АТБ" Харькова

По данным пресс-службы, во время эпидрасследования случая заболевания ботулизмом специалисты установили адрес магазина, где пострадавшая приобрела вяленую рыбу, а также поставщика и производителя данной продукции. На момент проведения обследования магазина вяленой рыбы в реализации не выявлено. Сейчас функционирование магазина приостановлено.

Вчера, 23 июля, специалисты провели проверку мощностей поставщиков вяленой рыбы в магазин, где пострадавшая купила тарань.

"Проведен отбор образцов вяленой рыбы у поставщиков с целью проведения лабораторных исследований на наличие ботулотоксина. Оптовая реализация вяленой рыбы, которая, вероятно, может быть источником ботулизма, поставщиком временно приостановлена на время получения результатов лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

Обследование и лечение больной пока продолжается. Противоботулиническая сыворотка пострадавшей уже введена, но пока она остается в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 июля с симптомами острой боли в животе и резким ухудшением самочувствия в больницу обратилась 22-летняя женщина. Ее с диагнозом ботулизм госпитализировали в инфекционную больницу. Женщину, которая накануне употребляла вяленую рыбу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.