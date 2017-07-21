В Киевской областной больнице открыто современное реабилитационное отделение
Потребность в отделениях реабилитации существует в каждом заведении, где есть пациенты, которым необходимо восстановление.
На базе Киевской областной клинической больницы открыли государственное тренингово-реабилитационное отделение, которое будет работать по европейским стандартам и предоставлять людям профессиональную медицинскую помощь.
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Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, это совместный проект Украины и Чешской Республики.
Расходы больницы на проведение капитального ремонта помещений реабилитационного центра составили около 1,8 млн грн, еще более 590 тыс. стоили больнице оборудование и мебель. Помощь Посольства Чешской Республики в Украине на закупку оборудования составила более 427 тыс. грн дополнительно.
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Чехия предоставила техническую и благотворительную помощь заведению в рамках программ MEDEVAC и Сzech Development Cooperation. К обустройству отделения реабилитационным оборудованием и мебелью присоединилась и «Украинская лига благотворителей».
В ведомстве отметили, что в рамках заведения человека будут обучать жить с определенными ограничениями, если такие нельзя устранить, помогать родственникам овладеть необходимыми навыками для более быстрого физического и психологического восстановления пациентов после болезней и травм.