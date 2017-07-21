Из-за вспышки кишечной инфекции в "Лазурном" заболели 30 детей, 22 госпитализированы - Госпродпотребслужба

В результате вспышки острого инфекционного заболевания в детском учреждении санаторного типа «Лазурный» на базе санатория «Лазурный» в г.Бердянск Запорожской области заболели 30 детей, из них 22 госпитализированы.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование условий и причин возникновения указанного вспышки.

На базе оздоровительного учреждения развернута госпитальная база на 30 коек, по состоянию на сегодня - 21 июля - в инфекционное отделение госпитализировано 22 ребенка.

Выдано предписание о приостановлении функционирования пищеблока данного учреждения и подготовлены материалы об осложнении санитарно-эпидемической ситуации в детском учреждении до местного управления Национальной полиции Украины и иск в суд о приостановлении деятельности этого заведения.

В ведомстве подчеркнули, что детское заведение санаторного типа «Лазурный» накануне пять раз было обследовано специальной комиссией по готовности к приему детей в летний период.

По заключению комиссии, заведение не было готово к функционированию и принятию детей, что подтверждают соответствующие акты, которые комиссия передала руководству «Лазурного». Однако, несмотря на это, в заведении находилось на оздоровлении и отдыхе 261 ребенок, 247 из них из Днепропетровской области.