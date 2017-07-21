В ресторане "Париж" села Сучевены массово отравились гости, праздновавшие свадьбу

09:52, 21 июля 2017
Новости регионов
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В инфекционные отделения больниц госпитализированы 9 человек.

Фото: УНИАН

На Буковине зафиксировано массовое отравление среди гостей, которые праздновали свадьбу в ресторане «Париж» с. Сучевены (Глыбочицкий р-н, Черновицкая область).

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, вследствие заболевания острой кишечной инфекцией пострадало 15 человек.

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С предварительными диагнозами «острый гастроэнтероколит», «пищевая токсикоинфекция» в инфекционные отделения больниц были госпитализированы 9 человек, остальные получают лечение в амбулаторных условиях.

В ходе проверки было выявлено ряд нарушений санитарного законодательства.

Проведен отбор смывов с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов и воды, обследовано работников, исследования продолжаются.

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Теги: #кишечная инфекция#отравление на свадьбе