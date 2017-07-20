Красный Крест направил на оккупированные территории Донбасса свыше 100 тонн гуманитарной помощи
10:28, 20 июля 2017Новости регионов
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Вчера через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории проследовали 6 грузовых автомобилей с грузом продуктовых и гигиенических наборов.
Груз направлен по маршруту «Киев-Донецк-Луганск" / УНИАН
Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированные территории Донбасса свыше 100 тонн гуманитарной помощи.
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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Вчера через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию последовали 6 грузовых автомобилей с грузом продуктовых и гигиенических наборов общим весом 113 тонн. Груз направлен от Миссии Международного комитета Красного Креста по маршруту «Киев-Донецк-Луганск», - говорится в сообщении.
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