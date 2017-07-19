На Днепропетровщине зарегистрированa вспышка отравления в детском саду

В Днепропетровской области зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией в школе-саду с. Шевченковское (Криворожский район Днепропетровская область)

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, из-за отравления пострадали 4 воспитанника из разных групп и 2 работника заведения.

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Специалисты предполагают, что заболевание связано с употреблением домашнего торта с заварным кремом, которым накануне угощали детей в ясельной группе.

В ходе эпидемиологического обследования детского учреждения специалисты выявили ряд нарушений санитарного законодательства, в частности, в ясельной группе не соблюдаются требования относительно мытья и дезинфекции столовой посуды.

Отобраны смывы, пробы пищевых продуктов и питьевой воды, обследовано контактных, исследования продолжаются.

Ситуация находится на контроле Главного управления Держпродспоживслужби в Днепропетровской области.