Чехия поможет модернизировать Киевский городской центр крови

15:40, 17 июля 2017
Новости регионов
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Стоимость помощи составляет 354 тысяч чешских крон.

На украинскую службу крови ожидают изменения / Фото: УНИАН

В рамках помощи Чешской Республики в Киеве стартовал проект «Улучшение оснащения Киевского городского центра крови».

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Проект направлен на модернизацию технологического оснащения Киевского городского центра крови. В частности, предусматривает обеспечение надлежащего функционирования компьютерной системы управления информацией для службы крови, заготовке донорской крови, соблюдение требований холодовой цепи в технологических процессах переработки и транспортировки донорской крови и ее компонентов. Стоимость помощи составляет 354 тысяч чешских крон.

Реализация проекта помощи службе крови Киева разрабатывалась и была согласована в прошлом году.

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Теги: #международная помощь#донорство