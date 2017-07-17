Чехия поможет модернизировать Киевский городской центр крови

В рамках помощи Чешской Республики в Киеве стартовал проект «Улучшение оснащения Киевского городского центра крови».

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Проект направлен на модернизацию технологического оснащения Киевского городского центра крови. В частности, предусматривает обеспечение надлежащего функционирования компьютерной системы управления информацией для службы крови, заготовке донорской крови, соблюдение требований холодовой цепи в технологических процессах переработки и транспортировки донорской крови и ее компонентов. Стоимость помощи составляет 354 тысяч чешских крон.

Реализация проекта помощи службе крови Киева разрабатывалась и была согласована в прошлом году.