Ровенская область получила 18 новых автомобилей скорой помощи

В рамках реализации проекта Всемирного банка и Минздрава для Ровенской области закуплено 18 новых быстрых марки «Ситроен» (16 из них – для районных больниц, еще по одному – для областной и городской клинической больницы).

Читайте такжеКанада передала Украине 10 "скорых" для оказания экстренной помощи

Как сообщили УНИАН в Минздраве, автомобили соответствуют классу «В», то есть оказывать медицинскую помощь всем больным.

Каждое авто укомплектовано современным оборудованием, а также носилками на пневмоподвеске, функциональной каталкой, вакуумной шиной и прибором для подогрева растворов. При подключении аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких) авто будет превращаться в реанимобиль.

Автомобили скорой помощи стоимостью 64,5 тысяч долларов каждая были закуплены в рамках реализации проекта «Улучшение охраны здоровья на службе у людей», который продлится до 2020 года. В рамках проекта предполагается также реконструкция 105 врачебных амбулаторий и ФАПов. Также на базе областной больницы планируют создать сердечно-сосудистый центр и проведут тренинги для более чем тысячи врачей Ровенской области.