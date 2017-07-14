В санатории на Днепропетровщине зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди детей
Медицинские работники осмотрели 308 отдыхающих, людей с симптомами острой кишечной инфекции не выявлено.
В Днепропетровской области с острой кишечной инфекцией госпитализированы четверо детей в возрасте 5, 9 и 10 лет, отдыхавших в санатории «Курорт Орловщина», еще один ребенок госпитализирован с диагнозом «ОРВИ. Реактивный панкреатит, ацетономический синдром».
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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, в санатории отдыхает 317 человек, в том числе 50 детей.
Начато проведение санитарно-эпидемиологического расследование по установлению причин и условий, способствующих возникновению заболеваний.
При проведении обследования санатория установлен ряд нарушений санитарного законодательства.
Медицинские работники осмотрели 308 отдыхающих, людей с симптомами острой кишечной инфекции не выявлено.
Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования отобранных проб продолжаются.