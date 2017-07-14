В Киеве опасно купаться на 10 пляжах - Госпродпотребслужба

В Киеве купание на 10 официальных городских пляжах опасно.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве, ссылаясь на результаты лабораторных исследований проб воды из поверхностных водоемов в местах расположения городских пляжей.

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В Киеве купание на 10 городских пляжах опасно -

Киев. 14 июля. УНИАН. В Киеве купание на 10 официальных городских пляжах опасно.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве, ссылаясь на результаты лабораторных исследований проб воды из поверхностных водоемов в местах расположения городских пляжей.

«На 10 пляжах (кроме пляжа «Пуща Водица») пробы воды не соответствуют нормативным показателям согласно требованиям ГСП №172-96 «Государственные санитарные правила размещения, обустройства и эксплуатации оздоровительных учреждений», ГСП №173-96 «Государственные санитарные правила планирования и застройки населенных пунктов», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», - говорится в сообщении.

Исследования были проведены ГУ «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины».

Кроме того, по результатам лабораторных исследований качества питьевой воды из фонтанчиков на пляжах «Тельбин», «Пуща Водица», «Чорторый», «Радужный», «Венеция», «Центральный», «Вербный» пробы воды не соответствуют нормативным показателям согласно требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой предназначенной для употребления человеком».

Как сообщал УНИАН, специалисты коммунального предприятия «Плесо» не рекомендуют купаться на всех 11 пляжах Киева с 10 июля.

Не рекомендуется купаться даже на трех городских пляжах, получивших в этом году международную экологическую награду «Голубой флаг» - «Детском», «Золотом» и «Пуща Водица».

В социальных сетях киевляне размещают фото побережья Днепра в пределах Киева, на которых видно, что вода перенасыщена сине-зелеными водорослями.