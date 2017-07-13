Жители четырех районов Киева уже имеют возможность записаться к врачам через Интернет

Жители Оболонского, Соломенского, Деснянского и Подольского районов Киева уже имеют возможность записаться на приемы к врачам через Интернет.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, медицинские учреждения указанных районов присоединились к системе Helsi.me (https://helsi.me).

Читайте такжеЗа первый день работы Health в системе зарегистрировались 25 клиник

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, медицинские учреждения указанных районов присоединились к системе Helsi.me (https://helsi.me).

По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, благодаря системе Helsi.me пациенты могут найти на сайте своего участкового врача и записаться к нему на прием в конкретное время или через Интернет, или через call-центр. Так же записаться можно и к профильному врачу.

Поворозник сообщил, что пока в электронную медицинскую систему Helsi.me внесена информация о более чем 2 тысячах медицинских работников.

По словам Поворозника, на портале пациента киевляне могут просматривать свои визиты к врачу и результаты приемов (консультационные письма). Также предусмотрена возможность «привязать» медицинскую карту ребенка к медкарте с профилем родителей.

«Helsi.me предоставляет медучреждениям возможность принять участие в медицинской реформе - подключить заведение и врачей, зафиксировать выбор пациентом своего семейного врача и передать всю информацию в Министерство здравоохранения», - отметил Поворозник.

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года руководство столицы представило Концепцию развития системы здравоохранения Киева, которой, среди прочего, предусмотрено создание электронной системы обслуживания пациентов, в частности, введение электронной регистратуры, медицинских карточек и создание единой системы учета.