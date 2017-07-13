В Хмельницком за взяточничество задержали замдиректора медицинского колледжа

В Хмельницком сотрудники департамента защиты экономики Нацполиции в сотрудничестве со следователями управления Главного управления Национальной полиции в области 12 июля задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем директора Хмельницкого базового медицинского колледжа.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, за положительную сдачу двумя абитуриентами вступительных экзаменов и зачисления их в число студентов учебного заведения чиновник-преподаватель требовала и получила взятку в сумме 4,5 тыс. долларов.

По данному факту следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции в области осуществляется досудебное расследование по ч.3 ст.369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

Также решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанному лицу меры пресечения.