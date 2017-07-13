Регионы получат средства на приобретение ангиографического оборудования

Кабмин перераспределил субвенции госбюджета в регионы на приобретение ангиографического оборудования в 2017 году.

Кабинет министров Украины принял решение о перераспределении объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение ангиографического оборудования в 2017 году. Читайте такжеГройсман обещает выровнять ситуацию с закупкой лекарств Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято вчера на заседании правительства. Решение принято без обсуждения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter