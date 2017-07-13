Регионы получат средства на приобретение ангиографического оборудования
09:45, 13 июля 2017Новости регионов
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Кабмин перераспределил субвенции госбюджета в регионы на приобретение ангиографического оборудования в 2017 году.
В регионы закупят ангиографическое оборудование / УНИАН
Кабинет министров Украины принял решение о перераспределении объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение ангиографического оборудования в 2017 году.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято вчера на заседании правительства.
Решение принято без обсуждения.
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