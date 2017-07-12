В украинских салонах красоты клиенткам вкалывали фальсифицированный ботокс из Китая

Прокуратура Киевской области разоблачила семью, которая поставляла в салоны красоты Украины фальсифицированный лекарственный препарат «ботокс» неизвестного происхождения, применение которого нанесло вред здоровью клиентов.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, мать и дочь – поставщики уведомлены о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 (приобретение, пересылка, хранение с целью сбыта и сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

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В ходе досудебного расследования установлено, что женщины в течение декабря 2016 года - июня 2017 года через интернет поставляли в салоны красоты на всей территории Украины препарат неизвестного происхождения под видом ботокса. Это вещество злоумышленницы заказывали в Китае, а в дальнейшем сбывали этот фальсификат в салонах красоты по цене значительно ниже рыночной.

«После того, как пострадавшим вводили этот препарат, у них значительно ухудшалось состояние здоровья. В то же время, согласно заключениям эксперта, указанный препарат никогда не производился ни для одной из стран мира и не был зарегистрирован ни в одной из стран мира, а следовательно, он является фальсифицированным лекарственным средством, которое находится в незаконном обороте», - отмечают в прокуратуре.

Процессуальный руководитель уже направил ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются свидетели и потерпевшие по уголовному производству.

Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Прокуратура Киевской области призывает пострадавших по данному уголовному производству обращаться в органы прокуратуры по адресу: г. Киев, бул. Леси Украинки, 27/2, или по телефону (044) 200-21-16.