Специалисты не рекомендуют купаться на всех пляжах Киева

Специалисты коммунального предприятия «Плесо» не рекомендуют купаться на всех 11 пляжах Киева.

Согласно сообщению предприятия, с 10 июля не рекомендуется купаться даже на трех городских пляжах, получивших в этом году международную экологическую награду «Голубой флаг» – Детском, Золотом и Пуща-Водица.

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На сайте предприятия не сообщаются причины из-за которых дается такая рекомендация.

В то же время в социальных сетях киевляне размещают фото с побережья Днепра в пределах Киева, на которых видно, что вода перенасыщена сине-зелеными водорослями.

В частности, о проблеме написал и президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП) Геннадий Чижиков в Facebook, разместив соответствующие фото.

«Вот какой-то такой сейчас Днепр в районе центральных пляжей на Трухановом острове. Ведь это еще только середина лета. Понятно, что купаться уже категорически нельзя! Пляжный сезон закрыт!», - написал он.

«Нельзя чтобы подобная экологическая катастрофа (другого слова не подберу) повторялась в таком страшном виде ежегодно», - отметил президент ТПП.