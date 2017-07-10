В Украине очередной случай смерти из-за ботулизма: женщина ела рыбу, купленную в "АТБ" Харькова

Несмотря на неоднократные призывы эпидемиологов об опасности употребления вяленой рыбы, заболевания и смерти в Украине из-за ботулизма продолжают регистрироваться.

Как сообщается на сайте Кировоградского областного лабораторного центра, в инфекционное отделение Новоукраинской центральной районной больницы госпитализировали женщину, которой установлен предварительный диагноз – ботулизм. Первые симптомы болезни появились 6 июля около полуночи, через 4 часа после употребления в пищу вяленой рыбы, которую она приобрела в магазине “АТБ” города Харьков.

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Через несколько часов после госпитализации больная была переведена в реанимационное отделение больницы. Заболевание развивалось стремительно. Даже после введения сыворотки против ботулизма женщина умерла.

Медики подчеркивают, что ботулизм - тяжелое заболевание токсико-инфекционного характера, особенности течения которого приводят к поражению нервной системы с нарушением зрения, глотания, моторики кишечника, дыхания. Иммунитет после перенесенного заболевания не развивается, человек может заболеть повторно.