Киев получил новейший препарат для антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированных

Киев получил новейший препарат антиретровирусной терапии в рамках программы борьбы с распространением ВИЧ/СПИД.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского головы, препарат шестого поколения (долутегравир) для антиретровирусной терапии передан городскому центру профилактики и борьбы со СПИД от фонда «АнтиСПИД» Елены Пинчук.

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"Впервые в рамках государственно-частного партнерства как помощь от благотворительного фонда Киев сегодня получил первую партию нового препарата шестого поколения для лечения 750 пациентов в этом году. А в течение двух лет препарат получат в целом 1300 пациентов с ВИЧ-инфекцией», - отметил присутствовавший на мероприятии мэр Киева Виталий Кличко.

Также он отметил, что США в рамках программы PEPFAR предоставляют Киеву дополнительно 1,6 млн долларов для закупки препаратов для лечения ВИЧ-положительных пациентов.

По информации Кличко, в 2017 году число людей с ВИЧ, которые взяты под медицинское наблюдение, на 23% превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

"По оперативной информации городского центра СПИД, на 1 июля в Киеве на учете находятся 12 323 пациента. 7682 из них получают антиретровирусную терапию. В 2017 году дополнительно 5000 человек получат бесплатное лечение", - сказал Кличко.

Кличко напомнил, что 6 апреля прошлого года в Киеве была подписана Парижская декларация. Таким образом Киев включили в программу ускорения мер по борьбе со СПИДом Fast-Track Cities.

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Мэр добавил, что 8 декабря 2016 года своим решением Киевсовет утвердил Городскую целевую программу противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы. На этот год запланировано финансирование из бюджета Киева - 41 млн грн.