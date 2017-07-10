Директор Департамента здравоохранения Дмитрий Турчак заверяет, что сейчас столица обеспечена вакцинами против кори в достаточном количестве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Турчак призвал киевлян воспользоваться возможностью обезопасить себя в период возможной вспышки этой болезни.

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По словам главного медика столицы, с начала года в Киеве зарегистрировано 11 случаев заболеваемости корью, девять больных (шестеро из которых - дети) - госпитализированы.

«К счастью, летальных случаев удалось избежать. Но надо понимать, что лекарств от кори не бывает. Препараты облегчают симптомы и борются с осложнениями», - сказал Турчак, добавив, что осложнения болезни могут быть очень опасными для здоровья и жизни человека.

Да, это может быть поражение нервной системы (энцефалит), пневмония, отит, потеря зрения. Встречаются даже отсроченные последствия кори: в среднем через 5 лет после перенесенной кори может возникнуть подострый склерозирующий панэнцефалит, что всегда заканчивается летально.

Медики предупреждают, что корь легко передается от человека к человеку. Сначала больной испытывает признаки обычной простуды - насморк, температуру, кашель, а где-то через неделю появляется сыпь (сначала на голове, далее - на верхней и нижней частях туловища).

«Очень важно вовремя обратиться к врачу. Только специалист может поставить точный диагноз и назначить адекватное и эффективное лечение», - отметил Турчак.

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По его словам, сейчас столица обеспечена комбинированной вакциной для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи «Приорикс» в достаточном количестве. Чтобы привиться, необходимо обратиться в медицинское учреждение первичного звена по месту регистрации. Детям до 18 лет прививки КПК в Украине делают бесплатно.

Как сообщал УНИАН, с начала года в Украине зафиксировано 735 случаев кори.

По информации заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Оксаны Сивак, вспышки кори за 6 месяцев в этом году зафиксировано в 15 регионах.