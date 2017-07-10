На Буковине в лагере верующих зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции - Госпродпотребслужба

В Черновицкой области зарегистрирована массовая вспышка заболевания острой кишечной инфекцией.

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, отравление зафиксировано среди верующих конфессии, которые организовали отдых на берегу реки Днестр возле села Перебиковцы - Зеленая Липа Хотинского района Черновицкой области.

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В общем пострадали 28 человек. По результатам проверки установлено, что на берегу реки Днестр группа верующих самостоятельно организовала семейный отдых открытого типа в количестве 45 взрослых и 110 детей (в возрасте от 2-х до 15-ти лет). Организаторы отдыха предварительно не согласовали свое собрание с руководством местной общины. Для проживания и проведения различных мероприятий ими было установлено палатки для сна, навесы для чтения лекций и молитв и место для приготовления и приема пищи.

Приготовления пищи отдыхающими осуществлялось разными людьми из группы верующих. Кроме того, блюда заказывали в домохозяйствах села Перебиковцы, которые хранились без соблюдения температурного режима.

На месте расположения лагеря надворные туалеты размещались на расстоянии 15 метров на одной линии с колодцем, глубина которого 8 метров, а после проливных дождей в колодце резко поднялся уровень воды.

Отобраны пробы воды для бактериологического, санитарно-химического и вирусологического исследований, обследовано лиц, которые готовили еду, отобраны смывы с объектов окружающей среды.

После медицинского осмотра, с предварительным диагнозом "ротавирусный гастроэнтерит" в инфекционные отделения госпитализировано 6 больных, остальные получают лечение в амбулаторных условиях.

Проведение комплекса профилактических, противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований продолжается.