На Сумщине госпитализировали женщину с подозрением на заражение сибирской язвой

Женщину из села Мирополье Краснопольского района Сумской области госпитализировали с подозрением на сибирскую язву, сейчас больная находится на обследовании, сообщает СпецКор.

Для подтверждения диагноза у больной взяты анализы, которые отправили на бактериологическое исследование.

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"Окончательного диагноза больной еще не установили, ведь нет результатов анализов", - отметила главный врач-инфекционист Сумской области Ирина Троцкая.

Напомним, что в конце июня в селе Мирополье Краснопольского района обнаружили сибирскую язву в трупах овец, которых нашли местные жители вблизи реки. Животные были спрятаны в пластиковые мешки и прикопанные землей. Экспертиза подтвердила болезнь.

Все останки животных сожгли, а почву продезинфицировали.

В селе введен 15-дневный карантин. Ветеринары проверяют скот и проводят прививки.