Сумщине необходимы средства на лекарства для больных сахарным диабетом и почечную недостаточность

Сумской областной совет просит Верховную Раду, Кабинет министров и Министерство здравоохранения выделить средства из Государственного бюджета Украины для приобретения медицинских препаратов больным сахарным диабетом и хронической почечной недостаточностью.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение облсовет принял сегодня во время сессии.

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За проголосовали 47 из 54 присутствующих депутатов (всего в Сумском облсовете 64 депутата).

В документе отмечается, что Сумской облсовет обеспокоен обострением социальной напряженности из-за ненадлежащего уровня финансирования государством расходов на обеспечение лечения больных сахарным диабетом и хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа.

«Целевые расходы на лечение больных сахарным диабетом областному бюджету Сумской области на 2017 год учтены в составе медицинской субвенции в сумме 15,2 миллиона гривен, что обеспечивает потребность (42,0 млн грн) на 36%. Фактические расходы за 2016 год на указанные цели составили 28,1 млн грн. На сегодняшний день в области количество больных сахарным диабетом составляет 37 тысяч 641 человека, из них 5 тыс. 511 - инсулинозависимые. Средняя стоимость лечения одного инсулинозависимого больного составляет 7,6 тыс. грн в год», - говорится в документе.

Также Сумской облсовет подчеркивает, что целевые расходы на лечение больных хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа областному бюджету Сумской области на 2017 год предусмотрены в сумме 40 млн грн, что составляет 73% от потребности на приобретение расходных материалов, медикаментов и лекарственных средств для лечения этой категории больных (55 млн грн). В 2016 году на эти цели использовано 50,9 млн грн. На сегодняшний день в области количество больных, нуждающихся в лечении методом гемодиализа, составляет 207 человек, а средняя стоимость лечения одного больного составляет 265,7 тыс. грн в год.

В документе отмечается, что в 2016 году потребность в средствах на лечение указанных больных была обеспечена в полном объеме, благодаря остатку целевых средств медицинской субвенции, сложившемуся к началу 2016 года в сумме 28,7 млн грн, согласно распоряжению Кабинета министров Украины №1340- р от 16 декабря 2015 года «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки на 2015 г., и перераспределении объема образовательной и медицинской субвенций из государственного бюджета местным бюджетам в 2015 году».

«Учитывая указанное на 2017 год по Сумской области необеспеченность средств на лечение больных сахарным диабетом составляет 26,8 млн грн, хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа - 15 млн грн», - говорится в обращении.

Сумской облсовет просит ВР, правительство и Минздрав безотлагательно найти возможность для увеличения указанных целевых расходов медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.