Содержание ртути в воздухе над столичным "Радикалом" превышает норму в 30 раз - Держпродспоживслужба

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На территории бывшего столичного завода «Радикал» в некоторых точках концентрация ртути в воздухе превышает предельно допустимую норму в 30 раз.

Об этом заявил представитель Госпродпотребслужбы Дмитрий Байраченко во время инициированного фракцией «Объединение «Самопомич» в Киевсовете брифинга относительно состояния территории «Радикала», сообщает пресс-служба политсилы.

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Байраченко отметил, что на территории завода 23 и 29 июня 2017 года был проведен ряд лабораторных исследований.

Он также сообщил, что концентрация ядовитого вещества в почве в некоторых местах до 14,5 раз превышает допустимую норму.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году с завода «Радикал» было вывезено около 93 тонн хлорсодержащих токсичных отходов, в предыдущие годы - 50 тонн.

1 марта 2016 года в Минэкологии заявили, что не имеют средств на вывоз токсичных отходов с территории завода «Радикал».

В сентябре 2016 года Киевсовет решил обратиться в Кабмин с просьбой определить вариант демеркуризации завода «Радикал» и выделить средства на ее проведение в 2016-2017 годах.

По информации члена экологической комиссии Киевсовета Анны Сандаловой, уже несколько лет на территории завода «Радикал» остается около 200 тыс. тонн отходов, содержащих ртуть, которые угрожают здоровью киевлян.

В КГГА пообещали, что в этом году в бюджете Киева будут предусмотрены 4,5 млн грн на вывоз части опасных отходов с территории завода «Радикал», а именно хлорорганических соединений, а также на корректировку технико-экономического обоснования демеркуризации промышленной площадки завода. Однако для решения глобальных проблем необходимо активное участие ликвидатора «Радикала» и государственных органов.

Справка УНИАН. ОАО "Радикал" было введено в эксплуатацию в 1951 году. Общество было монополистом по производству некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений. В июле 1996 года работу предприятия остановили, но с нарушениями норм вывода мощностей из эксплуатации. Остатки химических веществ не были вывезены с предприятия, что привело к сложной экологической ситуации.