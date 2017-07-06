Вблизи полигона боевиков в Луганске ранен 11-летний мальчик - ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что вблизи полигона боевиков в Луганске 11-летний мальчик получил ранения.

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Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном на сайте ОБСЕ.

"В Луганске наблюдатели посетили детскую больницу, где разговаривали с матерью 11-летнего мальчика. Она рассказала, что 3 июля ее сын играл вблизи полигона, расположенного неподалеку от их дома в юго-восточной части Луганска, и там подобрал на земле какой-то предмет. По ее словам, предмет взорвался в руках сына, и 3 июля ему сделали операцию. Медработники больницы сообщили членам патруля СММ, что мальчику сделали операцию на брюшной полости, его состояние стабильное", - говорится в сообщении.

В отчете также отмечается, что во время посещения представителями СММ больницы в подконтрольном украинскому правительству городе Бахмут (бывш. Артемовск, 67 км к северу от Донецка) 19-летняя девушка сообщила, что у железнодорожных путей они с мужем нашли предмет, похожий на обвитую проволокой металлическую трубку длиной примерно 15 см.

По ее словам, муж забрал этот предмет домой, и попытался разобрать его, однако он взорвался. В результате взрыва муж получил ранения грудной клетки, лица и рук, а у женщины возникли проблемы со слухом. «Медработники больницы сообщили, что женщину и мужчину доставили к ним 2 июля, и им была оказана медицинская помощь в связи с вызванными взрывом ранениями. По словам представителя полиции в Бахмуте, сейчас идет расследование инцидента», - говорится в отчете.