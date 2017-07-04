На Сумщине обнаружили стихийное захоронение животных с сибирской язвой

В Сумской области начато расследование по выявлению стихийного захоронения остатков животных с сибирской язвой.

Читайте такжеВ Россию вернулась сибирская язва: 90 человек госпитализированы, один ребенок скончался

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, Ахтырской местной прокуратурой сегодня, 4 июля, начато уголовное производство по факту нарушения неустановленным лицом ветеринарных норм.

В Краснопольском районе на берегу реки Псел 30 июня было обнаружено стихийное захоронение останков двух овец.

«В останках животных, согласно результатам экспертизы, установлен диагноз «сибирская язва». В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного преступления», - говорится в сообщении.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ст. 251 (нарушение ветеринарных правил, повлекшее распространение эпизоотии или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

*** Сибирская язва - острая зоонозная болезнь, которая вызывается Вас. anthracis и протекающая с явлениями интоксикации, серозно-геморрагическим воспалением кожи и лимфатических узлов, реже - в генерализованной форме.

Основным источником инфекции для человека являются больные травоядные сельскохозяйственные (козы, овцы, коровы, лошади) и дикие животные. Заражение человека происходит контактным путем (через царапины, порезы, ссадины) при уходе за больными животными, их забоем, снятии шкуры, разделке туши, при выполнении земляных работ, изредка - при употреблении недостаточно термически обработанного зараженного мяса, аспирационным путем, при укусе мухи-жигалки.

Чаще болеют сельские жители. Характерна летне-осенняя сезонность. После болезни остается относительный иммунитет. Сибирская язва встречается преимущественно в странах Азии, Африки, Южной Америки и Южной Европы. В Украине наблюдаются лишь единичные случаи заболевания сибирской язвой.