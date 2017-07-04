У работников ресторанов "Евразия" выявлено заражение сальмонеллой - Госпродпотребслужба

У работников ресторанов "Евразия" и пациентов, которые отравились суши, выявлено заражение сальмонеллой.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы Киева, по состоянию на 3 июля количество заболеваний острой кишечной инфекцией составляет 38 случаев.

У персонала заведения общественного питания ООО «Суши Лайф» и у 7 пациентов выделено однотиповую сальмонеллу S. enterіtіdіs группы D. Полученные данные относительно выделения с объектов окружающей среды бактерии группы кишечной палочки свидетельствуют о нарушении санитарно-гигиенических требований на субъекте ООО «Суши Ленд».

На другом субъекте ООО «Суши Лайф», где зарегистрирован 1 случай заболевания, также выявлены нарушения санитарного законодательства. Госпродпотребслужба в Киеве выдала распоряжение о временном прекращении работы данного субъекта.

С целью недопущения отравлений в Киеве усиливаются меры информационно-разъяснительной работы среди субъектов хозяйствования.

Гражданам которые выявили нарушения со стороны санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм законодательства нужно обращаться на горячую линию по номеру (044) 486-95-85.

Субъектам хозяйствования, которые желают провести аудит предприятия, обращаться по номеру (044) 245-78-02. Аудит будет осуществляться в короткий срок при участии сертифицированных аудиторов Госпродпотребслужбы в Киеве.