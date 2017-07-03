Инфекционисты выявили причину отравлений в киевских ресторанах "Евразия"

По состоянию на утро 3 июля обращения с жалобами на плохое самочувствие после употребления продуктов компании "Суши Лэнд Евразия" и "Суши Лайф" в Киеве прекратились. У четверых заболевших подтвердился диагноз сальмонеллёз. Результаты анализов остальных пострадавших будут известны позже.

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Об этом 112.ua рассказал заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко.

"Мы предполагаем, что заражение могло произойти от больного человека, который работал на кухне и заразил продукты. Он мог быть скрытым носителем либо скрывал плохое самочувствие", - рассказал Овчаренко.

Заведение, в котором отравились люди, не работает с 28 июня.

Напомним, количество отравившихся суши в Киеве возросло до 34.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 325 УК ("Нарушение санитарных правил и норм касательно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений").