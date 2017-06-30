В июле мобильные бригады штаба Ахметова доставят продукты в 50 населенных пунктов "серой зоны"

Мобильные бригады Гуманитарного штаба Рината Ахметова в июле посетят порядка 50 населенных пунктов в «серой зоне» Донбасса.

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В населенные пункты, которые находятся на линии фронта, волонтеры доставят и выдадут более 25 тысяч продуктовых наборов. Эта помощь предназначена для самых социально незащищенных категорий мирного населения.

«В зоне военного конфликта на Востоке Украины работает 25 стационарных пунктов выдачи. В удаленные населенные пункты «серой зоны» помощь доставляют бригады мобильной выдачи. Именно эти села, находящиеся на линии фронта, наиболее сильно пострадали от боевых действий – постоянные перебои с электричеством и мобильной связью, не работают магазины и аптеки. Люди живут в тяжелых условиях и нуждаются в нашей поддержке. В июле мы планируем доставить помощь в 50 населенных пунктов Донецкой области и выдать более 25 тыс. продуктовых наборов», – говорит руководитель программы «Помощь населению» Гуманитарного штаба Михаил Катеринчак.

За все время работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 11 804 тыс. продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения. Мобильные бригады Штаба начали свою работу в мае 2015 года. Такой формат доставки продуктовых наборов выживания позволяет оказать помощь там, где нет возможности открыть стационарные пункты выдачи.

Подробную информацию о выдаче помощи можно узнать на горячей линии Штаба 0800 509 001.