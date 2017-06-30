В Одессе ежедневно госпитализируют до 10 больных корью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила главный врач Одесской городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

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По ее словам, в этой больнице с начала годас диагнозом «корь» пролечено 359 пациентов (из них 234 – дети) в возрасте от 2 недель до 61 года.

«Ситуация остается серьезной и очень напряженной. Ежедневно в больницу поступают минимум 3 больных, а максимум – 10. Это достаточно тяжелые пациенты», - подчеркнула медик.

Как отметила Лаврюкова, данное вирусное заболевание чревато осложнениями - В июне от коревой пневмонии в городе умерло двое малолетних детей. Оба ребенка не были привиты, они «какое-то время» лечились в инфекционной больнице.

«Кроме того, оба лечились еще и в других детских стационарах. Это произошло по разным причинам. Один – по желанию родителей, у другого – еще до кори была пневмония. Он получал лечение по поводу этого в другой больнице. Затем заболел корью и состояние, естественно, ухудшилось. Все протекало очень тяжело. Потому что на еще не вылеченную пневмонию наслоилась пневмония корьевая», - рассказала Лаврюкова.

По словам главного внештатного педиатра департамента здравоохранения Одесского горсовета Анны Луневой, по состоянию на 30 июня в Одессе зарегистрировано 279 случаев подозрения на корь, из которых порядка 70% (186 человек) - дети.

Лабораторно уже подтвержден диагноз у 227 больных, в числе которых 143 ребенка.

«Аналогично по области – 389 подозрений на корь и лабораторно подтвержден диагноз у 344 больных, в основном дети – 261 человек», - сказала Лунева.

Из общего количества больных 93% не привиты.

Основная группа заболевших - дети в возрасте от 1 года до 4 лет (85 чел. - 37,5%), дети от 5-ти до 9 – 25% (57 человек), в возрасте до 1 года – порядка 2% (4 чел.).

Лунева отметила, что основной профилактикой против кори является вакцинация. В настоящее время в городе имеется более 11,75 тыс. доз соответствующей вакцины.

Как подчеркнула Лунева, в настоящее время на городском и областном уровне принято решение о том, что дети, выявленные при оформлении в школу или детсад без соответствующей прививки, в указанные учреждения допускаться не будут.

«Только привитый ребенок может посещать детский коллектив», - акцентировала Лунева.

По ее данным, только за последнюю неделю заболели корью 30 детей, из них 20 находятся в стационаре.

Специалисты отказались уточнить информацию об умерших детях, отметив, что в настоящее время «оформляются соответствующие документы».

Они призвали родителей вакцинировать детей, чтобы избежать эпидемии, которая возможна в сентябре, когда несовершеннолетние после летних каникул массово начнут посещать школы и детские сады. По данным медиков, предыдущая значительная вспышка кори была в Одессе в 2006 году, и, как отметила Лаврюкова, «количество привитых с тех пор не увеличилось».

Как сообщал УНИАН, по данным управления здравоохранения Одесской облгосадминистрации, в Одессе от коревой пневмонии умерло двое детей в возрасте 2-3 года.