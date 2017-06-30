Количество больных, которые отравились в "Евразии", возросло до 26 человек

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы Киева по состоянию на сегодня количество пострадавших в результате отравления суши в ресторанах "Евразия" возросло до 26 человек. В ведомстве отметили, что из них 22 человека госпитализированы, 4 взрослых от госпитализации отказались.

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По результатам проверки заведений "Евразия" (ООО «Суши Ленд») выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства по безопасности и качеству пищевых продуктов.

В ходе проверки с целью проведения лабораторных исследований отобрано 21 проба пищевых продуктов.

Эпидемиологическое расследование указанной вспышки острой кишечной инфекции и лабораторные исследования продолжаются.

Ситуация находится на контроле Госпродпотребслужбы.