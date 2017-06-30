Инфекционисты предполагают, что у киевлян, отравившихся суши в "Евразии", диагностируют сальмонеллез

У пациентов, поступивших в Александровскую больницу Киева с жалобами на тошноту, диарею, повышение температуры тела и боль в животе после употребления суши в одном из киевских ресторанов "Евразия", подозревают заражение сальмонеллезом.

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Об этом 112.ua сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская.

По ее словам, анализы направлены на исследование и возможно предварительные результаты будут уже завтра, 1 июля.

Пациенты начали поступать еще с 28 июня. Сейчас на лечении в Александровской больнице трое пациентов. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, после употребления суши в одном из столичных ресторанов в больницу обратились 25 человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве госпитализированы с отравлением после употребления суши в ресторане. Сейчас КГГА решает, проверять ли всю сеть ресторанов.