В Киеве растет количество людей, которые отравились суши в ресторанах "Евразия"

В результате вспышки острой кишечной инфекции, вызванной употреблением суши в ресторанах "Евразия" (ООО «Суши Ленд»), на сегодня отравление диагностировано у 23 человек, из них 20 человек госпитализированы:

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе Украины, из числа госпитализированных - 12 человек доставлены в инфекционное отделение больницы № 4, пятеро - в инфекционное отделение больницы № 9, трое - в инфекционное отделение Александровской клинической больницы, 1 ребенок в инфекционное отделение Киевской городской детской клинической больницы № 2, но выписан под расписку родителей. Двое взрослых от госпитализации отказались. Специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, проведено обследование ООО «Суши Ленд», в результате которого установлено нарушение требований законодательства.

С целью проведения санитарно-микробиологического исследования отобрано 21 пробу пищевых продуктов, в частности, сырья. Эпидемиологические лабораторные исследования продолжаются.

Ситуация находится на контроле Госпродпотребслужбы.