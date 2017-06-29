В Мариуполе детям-сиротам подарили 25 квартир

В Мариуполе Донецкой области молодым семьям из числа детей-сирот вручили 25 квартир.

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Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«Мариуполь. Вручили молодым семьям из числа детей-сирот 25 квартир. Жилье приобрели за счет областного и местного бюджетов», - написал он.

По словам Жебривского, до конца года квартиры по программе обеспечения жильем детей-сирот получат в целом 85 молодых людей.