В Мариуполе детям-сиротам подарили 25 квартир
13:35, 29 июня 2017Новости регионов
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Жилье приобрели за счет областного и местного бюджетов.
До конца года жилье получат 85 молодых людей / Фото со страницы fb Жебривского
В Мариуполе Донецкой области молодым семьям из числа детей-сирот вручили 25 квартир.
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Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
«Мариуполь. Вручили молодым семьям из числа детей-сирот 25 квартир. Жилье приобрели за счет областного и местного бюджетов», - написал он.
По словам Жебривского, до конца года квартиры по программе обеспечения жильем детей-сирот получат в целом 85 молодых людей.
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