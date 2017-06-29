В Киеве зафиксировано массовое отравление среди людей, которые поели в "Суши Ленде"

По оперативному сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы, в Киеве зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди лиц, употреблявших пищевые продукты в заведении общественного питания ООО «Суши Ленд». Ведомство проинформировало, что в результате отравления пострадало 16 человек.

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Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве начало эпидемиологическое обследование «Суши Лэнд» с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований.

Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования продолжаются. Ситуация находится на контроле Госпродпотребслужбы Киева.