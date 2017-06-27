14 раненых участников АТО отправились на лечение в Германию
Это уже шестая гуманитарная акция Германии.
Сегодня 14 украинских военнослужащих, которые получили ранения во время боевых действий на Востоке Украины, были отправлены из Международного аэропорта «Борисполь» в Германию.
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Как сообщили УНИАН в Минобороны Украины, военнослужащие пройдут курс лечения в клиниках Бундесвера.
Реабилитацию, в зависимости от ранения, они будут проходить от нескольких месяцев до года.
«Это уже наша шестая гуманитарная акция. Я лично пятый раз прилетаю в Украину для отбора солдат, которые нуждаются в лечении», - сказал руководитель группы врачей Бундесвера Михаэль Уль.
Всего с 2014 по 2017 год 88 украинских раненых прошли стационарное лечение в Германии, из них 79 – в госпиталях Бундесвера, а еще 9 – в гражданских клиниках.
«Хотел бы выразить Вам искреннюю благодарность за поддержку и вклад в организацию лечения украинских военнослужащих, раненых в ходе проведения АТО на Востоке Украины. Рассматриваю оказанную нам помощь, как знак дружеской поддержки и солидарности с украинским народом и нашими Вооруженными Силами», - обратился к немецких представителей заместитель Министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук.