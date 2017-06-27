В Киевской области ликвидировали нарколабораторию по изготовлению амфтемина

Ранее судимый за совершение грабежей и разбойных нападений, 28-летний житель пгт Ворзель обустроил нарколабораторию по месту жительства, где в течение шести месяцев изготавливал амфетамин, а затем его сбывал.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Киевской области, во время проведения отработки Ирпенского региона по выявлению лиц, причастных к незаконному хранению наркотических средств, работники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевской области в доме 28-летнего жителя пгт Ворзель изъяли нарколабораторию.

Полицейские изъяли химические вещества, прекурсоры, посуду и прочее лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления психотропного вещества и 100 гр. готового амфетамина.

Установлено, что мужчина покупал «ингредиенты» для собственного производства наркотиков в сети Интернет.

Изъятое наркосодержащее порошкообразное вещество белого цвета направлено на проведение соответствующих экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает уплату штрафа от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное следствие продолжается.