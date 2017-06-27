На Харьковщине зафиксировано 14 случаев случаев опасной болезни Лайма
09:30, 27 июня 2017Новости регионов
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Болезнь Лайма передается через укус клеща.
Если же паразит все-таки укусил, нужно немедленно обратиться в больницу / www.youtube.com
В Харьковской области нашествие клещей, пишет ТСН.
Паразиты активировались в регионе. Сейчас в больницах области зафиксировано уже 14 случаев болезни Лайма.
Эта болезнь передается через укус клеща, а именно через слюну насекомого.
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Медики просят жителей Харьковской области максимально закрывать тело перед походом в лес или парк и использовать специальные аэрозоли, которые отпугивают клещей.
Если же клещ все же вас укусил, немедленно обратитесь в больницу.
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