На Харьковщине зафиксировано 14 случаев случаев опасной болезни Лайма

В Харьковской области нашествие клещей, пишет ТСН.

Паразиты активировались в регионе. Сейчас в больницах области зафиксировано уже 14 случаев болезни Лайма.

Эта болезнь передается через укус клеща, а именно через слюну насекомого.

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Медики просят жителей Харьковской области максимально закрывать тело перед походом в лес или парк и использовать специальные аэрозоли, которые отпугивают клещей.

Если же клещ все же вас укусил, немедленно обратитесь в больницу.