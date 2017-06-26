На Киевщине откроют медицинский центр по реабилитации бойцов АТО

Киевской области откроют медицинский центр реабилитации воинов, получивших контузии.

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Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, центр планируется открыть уже в ноябре этого года.

«Уже запущена программа по реабилитации людей, получивших контузии от взрывов во время боевых действий. Мы делаем медицинский центр. Это специальный центр, который будет расположен в Киевской области. На него уже выделен бюджет», - сообщил министр внутренних дел.

По его словам, это только один из проектов по реабилитации пострадавших от посттравматического синдрома, которые запускает МВД.

Аваков сообщил, что комплексная программа по реабилитации пострадавших от посттравматического синдрома должна иметь государственное значение.

«Это комплексная программа, которая должна иметь государственное значение. В целом, наше видение проекта мы уже скоро предложим СНБО. Думаю, что Александр Турчинов сможет предложить комплексные меры», - отметил он.

По данным министра внутренних дел, с начала российской агрессии против Украины около 500 участников антитеррористической операции после возвращения из зоны АТО совершили самоубийства. Согласно общепризнанному международному стандарту, 90-95% участников боевых действий со временем имеют медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы, а у около трети диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.